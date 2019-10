Terzo settore, Regione Lombardia finanzia cinque progetti per 192.500 euro

«Regione Lombardia ha concluso l'iter di valutazione dei progetti relativi al Bando di sostegno alle organizzazioni e associazioni del Terzo settore, che comprendono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Nella Provincia di Lecco sono stati presentati sette progetti, ne sono stati approvati cinque, a cui sono stati destinati 192.500 euro» dichiara il consigliere regionale lombardo Mauro Piazza.

«Gli obiettivi su cui i progetti troveranno realizzazione sono la capacità di costruire reti attorno a bisogni territoriali - spiega il consigliere regionale - oltre che l'attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni nell'attività di volontariato e nella vita associativa; un'azione che si sposa con la recente approvazione della mozione che ho presentato che istituisce la giornata del dono nelle scuole lombarde».

«Per il nostro territorio sono stati finanziati il progetto "Come conoscere il problema da piccoli: prevenzione e riabilitazione" della Lega italiana per la lotta contro i tumori sezione provinciale di Lecco; il progetto "Orizzonti di comunità: tracciare sentieri, tessere reti, rigenerare legami" dell'Associazione volontari Caritas Lecco; il progetto "Ecosistema giovani. Pratiche comunitarie di cittadinanza attiva" come Sistemi innovativi di mantenimento della biodiversità; inoltre il Centro di aiuto alla vita Brianza Lecchese onlus ha ricevuto un contributo per il progetto "L'autonomia può essere una realtà: con il nostro aiuto e la tua volontà"; infine l'Aido ha ricevuto il contributo per il progetto "Volontari si diventa"» conclude Piazza.