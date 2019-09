Valmadrera: al via i lavori in piazza Fontana, la chiusura entro venti giorni

Sono iniziate le opere di riposizionamento del selciatone in pietra dell'alveo del torrente S.Antonio lungo piazza Fontana a Vamadrera. I lavori, eseguiti per conto di Lario Reti Holding, sono eseguiti dall'Impresa F.lli Locatelli S.a.s. di Introbio. Il selciatone originario venne temporaneamente rimosso lo scorso anno in occasione dei lavori di rifacimento completo della rete di acquedotto e fognatura posati lungo la Piazza Fontana ed eseguito dalla stessa Lario Reti Holding.

Termine lavori entro venti giorni

Le lavorazioni previste per il riposizionamento del selciatone dovrebbero concludersi, condizioni meteo permettendo, nell'arco di tre settimane. Al termine di detti lavori, l'Amministrazione Comunale procederà all'ultimazione delle opere di riqualificazione di Piazza Fontana, con la messa in opera del nuovo impianto di pubblica illuminazione e l'asfaltatura definitiva lungo tutta la Piazza. Alla fine dei lavori, l’Amministrazione Comunale valuterà un discorso generale sull’assegnazione dei parcheggi in tutta la zona.

Gallery