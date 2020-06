Annunciati esuberi a Husqvarna, Piazza chiede audizione in Commissione lavoro

Dal consigliere regionale Piazza solidarietà ai dipendenti HusqvarnaSolidarietà ai dipendenti dell'Husqvarna da parte del consigliere regionale Mauro Piazza (Forza Italia), che ha chiesto audizione in Commissione lavoro.

«Esprimo la mia piena solidarietà e preoccupazione per la situazione dei dipendenti dell'Husqvarna di Valmadrera per i quali sono stati annunciati esuberi a seguito della fine degli armonizzatori sociali» dichiara il consigliere regionale Mauro Piazza.

«Un dramma che nella situazione post emergenziale attuale preoccupa, soprattutto vista l'età anagrafica degli 80 dipendenti coinvolti dalla procedura di licenziamento - spiega l'azzurro - Per questo mi sono subito attivato per realizzare un'audizione in Consiglio regionale presso la Commissione lavoro con tutte le parti interessate. Mi auguro che in audizione si possa approfondire, quanto denunciato dai sindacati, circa l'assenza dell'apporto e supporto da parte della proprietà».

«Già lo scorso anno agli inizi della procedura di cassa integrazione la Commissione IV del Consiglio regionale era stata coinvolta nel percorso; auspico che anche in questo caso, il momento del confronto possa portare un aiuto concreto e serio a tutti i lavoratori coinvolti» conclude Piazza.