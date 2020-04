Mascherine personalizzate per combattere il Coronavirus: l'iniziativa di Pigiesse

Mascherine personalizzate per affrontare la pandemia di Coronavirus. E' l'iniziativa di Pigiesse, azienda attiva in via Belvedere a Lecco, che ha messo in produzione dei dispositivi di protezione individuale prodotte artigianalmente presso il punto vendita con materiali certificati OEKO-TEX, senza sostanze nocive e idonei per il contatto con la pelle. I tessuti sono tutti in poliestere e la mascherina si può lavare tranquillamente più volte.

«Abbiamo predisposto un servizio di consegna a domicilio in alcune aree e spedizione in altre - spiega l'azienda -. Abbiamo anche predisposto il sito demask.it. Ci occupiamo di grafica e stampa e in questi giorni abbiamo deciso di produrre autonomamente mascherine che fossero personalizzabili, lavabili e riutilizzabili. Proponiamo delle grafiche da cui scegliere, oppure diamo al cliente la possibilità di avere la mascherina come meglio preferisce, e anche neutra».

La mascherina, filtrante, è costituita da poliestere in triplo strato e ha delle cuciture in alta resistenza, un elastico da sei millimetri ed è Pvc free.