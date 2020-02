La piscina torna a Villa d'Este: la strada di Parè chiude per il varo della struttura

Arrivata a Valmadrera sul tramonto del 2019, nei prossimi giorni la piscina di Villa d'Este, splendida location di Cernobbio (Como), lascerà il Pratone e tornerà nella sua collocazione originaria. Nel corso degli ultimi mesi sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione, che hanno reso necessaria la chiusura della zona verde al pubblico; al Comune di Valmadrera è andato un indennizzo di sessantamila euro, fattore che non ha spento le polemiche di parte della minoranza consigliare.

Per consentire il transito agli automezzi che devono eseguire il varo della piscina presente sul Pratone di Parè per manutenzione sono stati disposti nel tratto di strada tra la rotatoria di Parè e l’accesso al Pratone (ex Sp 583) la:

chiusura al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati

divieto di sosta con rimozione forzata

I divieti saranno in vigoredalle ore 8:00 di giovedì 13 febbraio 2020 sino alle ore 18:00 di domenica 1 marzo 2020 e comunque sino a termine dei lavori.