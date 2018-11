Milano avrà una mega pista da sci al coperto come Dubai: sarà la prima (e unica) in Italia

Milano avrà la sua pista da sci al coperto: sempre più vicino il via libera ai lavori ad Arese

„Il progetto c'è, da due anni ormai. La disponibilità dei sindaci e la voglia della regione anche.

È sempre più vicino il via libera alla costruzione della pista da sci indoor - sul modello di quella di Dubai - che dovrebbe sorgere accanto a "Il Centro" di Arese, nato sulle ceneri dell'ex Alfa Romeo.

L'idea - messa su carta dall'archistar Michele de Lucchi - è di quelle faraoniche: la pista dovrebbe essere lunga 350 metri e larga 60, con altri 60 di dislivello, sempre ricoperta di neve, estate e inverno.

La novità degli ultimi giorni è che dal Pirellone è arrivato un cambio di passo che potrebbe finalmente risultare decisivo. Racconta Monica Guerci su "Il Giorno":

Accelera l’accordo di programma (Adp) per la riqualificazione dell’ultima fetta dismessa dell’immensa area dell’ex Alfa Romeo, una città nella città. Sulle ceneri della fabbrica motoristica, dopo la realizzazione del grande mall dei record “Il Centro”, si progetta la prima pista da sci indoor d’Italia.

Martedì scorso si è riunita, dopo un lungo stallo, la segreteria tecnica in Regione Lombardia che si sta occupando dell’analisi del Piano, presenti al tavolo anche i tre sindaci coinvolti: per Arese Michela Palestra, Alberto Landonio per Lainate e per Garbagnate Milanese Davide Barletta.