Monitoraggio di tempi e velocità di percorrenza all'interno della rete stradale: nasce Route Matrix 2020

Route Matrix 2020 è un software creato da Polinomia Srl per il monitoraggio “on-line” dei tempi/velocità di percorrenza della rete stradale. È possibile monitorare una rete più o meno estesa controllando assi o itinerari strategici per la viabilità cittadina ovvero, può limitare il monitoraggio a tratti ove sussistano particolari problematiche.

La selezione della rete da monitorare può far conto sulla trentennale esperienza nel campo della pianificazione e gestione del traffico che Polinomia mette a disposizione dei tecnici e degli amministratori. Lo start-up del sistema in una città di medie dimensioni richiede circa una settimana di tempo. In questa fase si concordano con gli uffici le porzioni di rete viabilistica d’interesse e le tratte da esaminare. Al termine di questa fase il sistema può essere avviato con un calendario di monitoraggio regolare (giorni, ore, minuti).

Rappresentazione dell'andamento della velocità e della sua variazione rispetto al mese di aprile (lockdown) per Lecco

Monitoriamo Milano e Lecco nella fase di test

Il software risulta particolarmente utile agli uffici tecnici delegati al controllo del traffico che possono:

nel breve periodo (Gestione) individuare variazioni significative rispetto ai valori standard e innescare interventi di regolazione;

nel medio lungo periodo verificare l’efficacia delle politiche adottate e/o informare le attività di pianificazione.

«Il software che abbiamo creato - spiega l'azienda - permette di monitorare l'andamento della velocità e del tempo di percorrenza in diretta su qualsiasi strada utilizzando i Big Data forniti dai navigatori e simili; al momento lo stiamo utilizzando per monitorare Milano e Lecco, vedendo come varia la situazione della mobilità dal lockdown in poi, ma potenzialmente potrebbe essere usato per qualsiasi tipo di monitoraggio sull'andamento del traffico».

Mappa delle velocità relativa al 18 maggio per Lecco

Classificazione della rete stradale di Lecco

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esempio di confronto di due diverse giornate sulla rete di Milano

Gallery