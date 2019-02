Il Lecchese protagonista su Rete 4 con "Parola di Pollice Verde"

Si è conclusa giovedì pomeriggio l'esperienza di "Parola di Pollice Verde" nel Lecchese. Coinvolta dal team di Lake Como Food Tours nel programma di visite, la troupe ha girato in lungo e in largo la nostra provincia per una tre giorni di promozione territoriale. La squadra della trasmissione di Rete 4 è stata formata da due operatori e dal noto conduttore Luca Sardella, che hanno soggiornato presso l'Hotel Royal Victoria di Varenna dal 10 febbraio al 13 febbraio 2019. Al timone di "Parola di pollice verde" Luca Sardella con la figlia Daniela su Rete4 il sabato alle 13:00. Ogni settimana "Parola di pollice verde" fa tappa in località suggestive del nostro Paese per promuovere il "Made in Italy" e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari.

Nell'iniziativa sono stati coinvolti l'agenzia Lake Como Food Tours (organizzazione programma visite e gestione redazione sul territorio), l'associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo, la Provincia e il Comune di Lecco, il Comune di Varenna e ilComune di Garlate.

"Parola di Pollice Verde" nel Lecchese: il programma della tre giorni

11 febbraio

Località: Oggiono e Pasturo

Prodotti del territorio: Visita allo stabilimento e intervista alla Famiglia Carozzi (mattina) - Visita allo stabilimento e intervista titolari c/o Prosciuttificio Marco D'Oggiono (pomeriggio)

Località: Varenna e Garlate

Intervista al pescatore di Varenna Valeriano Cavalli e riprese del borgo; riprese mulino sul sentiero del Viandante sotto al Castello di Vezio e intervista all'olivicoltore Fabio Festorazzi; riprese Castello di Vezio e intervista al falconiere Nicola Castellano (mattina); Visita Museo della seta Abegg di Garlate e intervista al Sig. Nava (pomeriggio).

Località: Lecco e Garlate

Riprese con drone a Lecco e visita a Pescarenico, con intervista a Massimiliano Ghislanzoni (Cheko il pescatore); riprese a Villa Manzoni con intervista a Mauro Rossetto (mattina) - Riprese Agriturismo il Ronco e intervista a Marida Anghileri (pomeriggio).

«Le riprese sono andate molto bene. Nei prossimi giorni la redazione mi comunicherà la data di messa in onda della puntata che avverrà comunque nel mese di marzo. Luca Sardella ha dato disponibilità a tornare sul nostro territorio a maggio e in autunno per ulteriori riprese del programma», spiegano dall'agenzia Lake Como Food Tours.

