Statale 36: iniziata la demolizione del ponte d'Isella. Mercoledì il collaudo del nuovo cavalcavia

Come da cronoprogramma stilato da Anas, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio ha preso il via la demolizione del vecchio ponte d'Isella. Chiuso dal 2016, il precedente cavalcavia è stato sostituito da un nuovo manufatto, installato all'inizio di marzo. Anas ha predisposto la chiusura della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" dal km 40,900 al km 45,800 in entrambe le direzioni, esclusivamente in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, dal lunedi 6 luglio fino a giovedi 9 luglio. Tale chiusura consentirà i lavori di demolizione del vecchio impalcato nelle notti del 6 e del 7, e, nelle due notti successive, il collaudo statico attraverso le prove di carico del nuovo impalcato.

Statale 36 chiusa per il nuovo ponte d'Isella, i percorsi alternativi

Durante le ore di chiusura i percorsi alternativi saranno i seguenti:

in direzione nord, uscita obbligatoria allo svincolo di Annone Brianza al km 40,900 con proseguimento sulla S.P. 49 in direzione Oggiono fino all'incrocio con la S.P. 51 da percorre in direzione Lecco fino al rientro sulla statale 36 allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera al km 45,800;

in direzione sud, uscita obbligatoria allo svincolo Oggiono/Galbiate/Valmadrera al km 45,800 con indirizzamento sulla S.P. 51 in direzione Oggiono fino all'incrocio con la S.P. 49 da percorrere in direzione di Annone Brianza e Molteno fino al rientro sulla statale 36 allo svincolo di Annone Brianza al km 40,900.

Gallery