"Ponte nel cielo", boom di affluenze: biglietti per il weekend solo in prevendita

Un successo fuori dall'ordinario. Tanto che durante i fine settimana, per attraversarlo, sarà necessaria la prenotazione.

Di cosa parliamo? Del "Ponte nel cielo", la passerella sospesa più alta d'Europa (a 140 metri per 234 di lunghezza) che ha trasformato nel giro di poche settimane la Val Tartano in una delle principali attrazioni della Lombardia.

Il numero di visitatori è stato talmente elevato da indurre gli organizzatori a stabilire che l'accesso al ponte sarà consentito solo con biglietto acquistato in prevendita online.

«Nelle prime due domeniche le persone sono arrivate a fiumi - spiegano i gestori del ponte dalla pagina Facebook ufficiale - L'affluenza è stata maggiore di quanto potessimo aspettarci e il paese, con i suoi spazi ridotti, non era preparato ad accogliervi tutti. L'eccessiva presenza di auto parcheggiate ai lati della strada ostruiva la viabilità, un'ambulanza avrebbe faticato a raggiungere Campo e non potevamo permetterci di mettere a rischio la vita dei nostri cittadini e, in particolare, dei nostri anziani (del resto, è grazie alla comunità che il ponte è stato costruito)».

Come fare dunque per godere della vista unica dal "Ponte nel cielo" al sabato e alla domenica? Basta seguire queste semplici indicazioni:

- collegarsi al sito www.pontenelcielo.it e cliccare su "Acquista biglietto"

- scegliere il numero di biglietti da prenotare nel giorno in cui si intende visitare il ponte, poi metterli "Nel carrello"

- Completare l'acquisto nella sezione "Carrello" nella tendina in alto a sinistra

- Registrarsi inserendo i dati personali e procedere al pagamento

- Ritira il tuo biglietto alla cassa accanto all'ingresso del ponte

Gli organizzatori ricordano che sabato e domenica solo chi ha acquistato i biglietti in prevendita potrà accedere al ponte. Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, i biglietti si acquistano normalmente alla cassa.