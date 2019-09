Ponte San Michele, accelerata nei lavori: si riapre l'8 novembre

«Il Ponte San Michele fra Paderno e Calusco d'Adda riaprirà al traffico veicolare l'8 novembre 2019, con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma». Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, a margine del sopralluogo effettuato con l'amministratore delegato di Rfi e commissario per il Ponte, Maurizio Gentile.

«Una notizia positiva - ha proseguito Terzi - che va nella direzione di quanto chiesto dalla Regione a Rfi: lavori rapidi ed efficienti per alleviare le sofferenze del territorio. Valuteremo dunque insieme ai Comuni come rivedere eventualmente i servizi sostitutivi in funzione della riapertura anticipata».

L'importo totale dei lavori e' pari a circa 21,6 milioni euro, di cui 1,6 milioni a carico della Regione.