Varenna, pontile danneggiato: «Trascurarlo ha condotto a questo esito»

Già in precarie condizioni, è bastato un po' di vento e l'opera si è conclusa. E così il pontile galleggiante all'imbocco della passerella, è ora completamente fuori uso.

«Sollecitiamo l'Amministrazione Comunale ad operare celermente per far ripristinare la piena funzionalità del pontile - così il consigliere di Uniti per Varenna Luigi Vitali che prosegue -. Il pontile galleggiante è molto importante per Varenna: averlo trascurato ha condotto a questo esito inevitabile. Ci auguriamo ora che non avvengano scarichi di responsabilità, tipici di questa Amministrazione, e che, viceversa, si attivi celermente. Quanto sotto gli occhi di tutti, se protratto più del dovuto, sarebbe un danno di immagine serio per Varenna».