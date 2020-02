Una distrazione contro il Coronavirus? Il sito porno regala l'abbonamento alle zone rosse

Una solidarietà decisamente... hot. Fra i tanti attestati di vicinanza che arrivano dalla società civile e dal mondo delle attività produttive nei confronti delle zone colpite dall'epidemia di coronavirus, ce n'è uno sorprendente e inatteso: il sito porno xHamster ha infatti deciso di regalare l'abbonamento premium a tutte le persone residenti nelle zone rosse, quindi sicuramente in Lombardia e Veneto. L'intenzione è offrire un contributo affinché la gente resti a casa durante la quarantena.

«Nel tentativo di aiutare le agenzie sanitarie globali ad arginare la diffusione del coronavirus forniremo l'accesso gratuito a xHamster Premium da ora fino alla fine di marzo». Ad annuinciarlo in un comunicato è Alex Hawkins, vicepresidente di xHamster. L'annuncio è arrivato con un tweet martedì pomeriggio».

Della trovata - che ovviamente ha anche uno scopo pubblicitario per la pagina di contenuti video hard, "beneficeranno" i residenti in Veneto e Lombardia, Tehran in Iran, Daegu in Corea del Sud, Wuhan in Cina e Adeje sulle isole Canarie.“

To the residents of the following regions affected by #Coronavirius outbreak — we're giving away free access to xHamster Premium. Because it's safer in your bedroom now. https://t.co/3nBzLlfCLX pic.twitter.com/HPTGLCdIAX