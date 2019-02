Ballabio sulla televisione nazionale: «C'è Posta per Te» fa capolino in paese

Visita a sorpresa oggi pomeriggio nel parco del Municipio di Ballabio. Una troupe della nota trasmissione "C'è posta per te", condotta da Maria De Filippi, ha girato sui vialetti della residenza comunale l'arrivo in bicicletta della postina incaricata di portare un messaggio ad un giovane ballabiese. La troupe della trasmissione, che ha visitato alcuni luoghi attrattivi del paese, è stata accolta dalla responsabile della Polizia Locale di Ballabio, dottoressa Emma Fiocca (nella foto nel parco del Municipio mentre saluta accanto alla postina di "Cè posta per te").