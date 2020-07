«Spiaggia di Pradello: 30mila euro per l'adeguamento alle norme, misure previste per l'estate. Valutiamo forme di protesta»

Nuova puntata della vicenda che ha messo Pradello al centro della cronaca locale. Nella giornata di venerdì una delegazione del gruppo #freepradello ha incontrato Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia Lariana, per chiedere lumi sulle recenti di norme applicate sul frequentato, soprattutto dai lecchesi, spiazzo di area verde realizzato negli Anni Novanta. I giovani hanno poi riportato quanto emerso sulla loro pagina Facebook, tramite cui divulgano gli aggiornamenti sulla vicenda.

Sono dodici i punti fondamentali della questione: «Riassumono esclusivamente le dichiarazioni del sindaco e dell’amministrazione di Abbadia - spiegano i membri del gruppo -. Preferiamo lasciare a chi ci segue eventuali commenti e ci rendiamo disponibili per chiarire dubbi e perplessità, nei limiti delle nostre attuali conoscenze. Rimandiamo invece a comunicazioni future le nostre posizioni e le forme di protesta che intendiamo adottare».

Nel frattempo il Comune di Lecco, che ha partecipato all'incontro, si è allineato ai colleghi abbadiensi, poichè le misure adottate sono ritenute l'unico modo per contingentare gli ingressi all'area e che il pagamento del biglietto serve per coprire i trentamila euro necessari per sostenere le spese di adeguamento. Ancora non c'è una data sull'entrata in vigore del ticket. La petizione creata online, nel frattempo, ha sfondato quota 1.300 sostenitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pradello: incontro giovani-Amministrazione, i dodici punti

Rifacendoci a quanto riportato, dal vis à vis è emerso che: