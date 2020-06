Pradello, compaiono le righe blu: gli stalli diventano a pagamento con il "gratta e sosta"

Fine della sosta gratuita a Pradello, frequentata località che si affaccia sul lago al confine tra Lecco e Abbadia Lariana. Da qualche giorno, infatti, la possibilità di lasciare i mezzi all'interno degli stalli è consentita solo mediante pagamento, eseguibile con il metodo del "Gratta e sosta" acquistabile al chiosco che si affaccia sul lago.

Parcheggio di Pradello a pagamento: i prezzi

Entrambi i livelli dell'area di sosta sono compresi nel provvedimento varato dal Comune di Abbadia Lariana: per un quarto d'ora di permanenza, dal primo giugno al 15 settembre, si pagano cinquanta centesimi, per un'ora il prezzo sale a un euro e cinquanta centesimi, mentre per sei ore, praticamente tutta la giornata, si toccano i sette euro.

Nel corso di tutta la settimana, eccezion fatta per il periodo piovoso che stiamo attraversando, sono svariate le persone che si assiepano nell'area verde, con il picco di presenze che si registra, chiaramente, nel corso del fine settimana. Il collegamento con la pista ciclopedonale ha aumentato il numero di persone che, da Lecco, raggiungono la località a piedi e con mezzi di locomozione "leggeri".

