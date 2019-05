"Valutare premia": prima edizione del premio del Consiglio regionale per laureati e giovani ricercatori

Valutare premia: al via la prima edizione del premio del Consiglio regionale rivolto a giovani laureati (Laurea Magistrale) e ricercatori. Saranno premiate le tesi di laurea che abbiano per argomento l'analisi e la valutazione di politiche pubbliche regolate e/o finanziate da Regione Lombardia.

L'iniziativa viene realizzata su proposta del Comitato paritetico di Controllo e Valutazione, l'organismo consiliare bipartisan che si occupa della valutazione degli effetti delle leggi e delle politiche regionali e che da anni sta lavorando per diffondere una cultura della valutazione dei risultati dell'azione pubblica.

La scelta di istituire un premio con queste caratteristiche è resa possibile dall'art. 8 bis della legge regionale 20/2017, che mira a incentivare la diffusione della valutazione delle politiche pubbliche e la conoscenza delle politiche regionali lombarde.

Il Consiglio regionale vuole raggiungere in modo più capillare e decisivo il mondo dei giovani, studenti e ricercatori, e il mondo accademico lombardo per attirare l’'attenzione sulle politiche regionali e sull’'importanza dei risultati che producono per la collettività lombarda.

La prima edizione dell'iniziativa - che si può considerare un'edizione inaugurale e che sarà seguita da altre edizioni annuali, per le quali sono stati già stanziati i finanziamenti - è rivolta a giovani laureati magistrali e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo di studio nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2019 presso Università statali, Università non statali legalmente riconosciute oppure qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzata, con sede amministrativa e operativa in Lombardia.

Ai primi classificati sono riconosciuti un premio in denaro, la presentazione della tesi ai Consiglieri regionali e la pubblicazione della tesi sul sito istituzionale del Consiglio. Il bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale. Le domande possono essere presentate dal 17 giugno 2019 alle ore 12.00 del 7 agosto 2019.