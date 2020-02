Presidio della sinistra per sensibilizzare sulla questione coronavirus

Nell'ultimo anno in Italia si sono registrati 1.095 morti sul lavoro, 150 in carcere, 298 vittime di femminicidio. Sono questi, secondo Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Sinistra classe Rivoluzione, i numeri da prendere in considerazione, più della questione del coronavirus che tiene banco in queste settimane e che ha portato anche a episodi di razzismo.

«Alla luce dei recenti fatti di razzismo in Italia a danno dei cinesi, erroneamente additati come portatori del coronavirus, ci sentiamo di prendere le distanze da questo luogo comune - spiegano dal Partio di Rifondazione comunista Lecco - Si parla di emergenza sanitaria mondiale e in Italia, come in altre parti, è allerta. Senza sottovalutare la pericolosità del virus in corso che colpisce soprattutto soggetti deboli e a rischio, ed è causato dalle condizioni disumane in cui vivono milioni di persone e di animali non solo in Cina, vogliamo porre l'attenzione su dei dati che sono ben più preoccupanti con situazioni che uccidono realmente».

Da qui i numeri sopra citati, oltre a quelli di livello mondiale: 25mila persone morte ogni giorno per fame, 850 milioni di persone che vivono in estrema povertà, una persona su nove sofferente di malnutrizione.

«I nostri amministratori non annunciano nessuna allerta? Nessun pericolo nessuna azione concreta - si legge in un comunicato - Qual è il problema? Qual è la vera emergenza?». Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Sinistra classe Rivoluzione organizzano per sabato pomeriggio alle 14.30 in Piazza Garibaldi un presidio unitario per sensibilizzare sulla questione coronavirus e «offrire una corretta informazione sulla reale situazione nel nostro Paese, dove ci sono ben altre emergenze».