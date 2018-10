Primark pronto ad aprire in centro a Milano: presto un negozio nel "palazzo maledetto"

Primark sfida la maledizione di via Torino. Il colosso irlandese della moda low cost, infatti, sarebbe pronto ad aprire un negozio nell'edificio che ha "condannato" alla chiusura tutte le ultime attività che hanno "sfidato la sorte".

I locali scelti da Primark - stando a quanto racconta Elisabetta Andreis sul Corriere - sarebbero infatti quelli di via Torino che per anni hanno ospitato Fnac, Trony, Billa: tutti miseramente chiusi. L'ultimo ad abbassare le saracinesche, ad ottobre del 2016, era stato proprio Trony.

Inizialmente si era parlato dello sbarco di H&M in quel palazzo, ma alla fine l'azienda svedese - che ha già un negozio lì vicino - si è arresa. Quindi, ecco l'arrivo di Primark, che ad Arese ha aperto il primo store italiano e che adesso a Milano si appresta a dare vita al primo negozio nel centro di una città italiana.

I numeri dell'edificio sono "importanti": sette piani, diecimila metri quadrati che saranno dati in affitto insieme. E il canone, considerando la posizione, non è di quelli insostenibili: il palazzo, infatti, dovrebbe essere "affidato" per venti anni con un canone annuo di 2 milioni e mezzo di euro.