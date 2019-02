Protesta dei pastori sardi: il sostegno arriva anche dal Lecchese

Prosegue, in Sardegna, la lotta dei pastori sardi contro il crollo del prezzo del latte ovicaprino. Una mobilitazione che dura da settimane e ha portato in strada migliaia di lavoratori, che hanno rovesciato per strada diversi litri di latte, seguiti dai colleghi di varie parti d'Italia. E l'agitazione non è stata sedata neanche dalla bozza di accordo tra Governo, Regione Lombardia, industriali, banche e pastori.

Il sostegno dal Lecchese

Come detto, anche dalla nostra provincia, e dalla città capoluogo in particolare, sono arrivati segnali di appoggio verso la prostesta dei pastori sardi: vi mostriamo quello dell'Azienda Agricola Canto, a conduzione famigliare dal 1924 e specializzata nella vendita di prodotti a chilometri zero, che ha diffuso un breve filmato in cui si vede un bicchiere di latte mentre viene rovesciato a terra, corredato da una breve didscalia: