La Protezione civile pattuglia le strade di Garlate

Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale lungo la ciclopedonale tra Garlate e Pescate, questa mattina sono state effettuate dalla Protezione Civile di Garlate nuove verifiche sui pedoni che transitavano per le vie del paese e in zona lungolago.

Come reso noto dall'Amministrazione comunale, sono state trovate in circolazione poche persone e tutte munite di regolare autocertificazione e motivazioni valide. Le verifiche disposte per controllare l'effettivo rispetto delle misure di emergenza anti Covid-19 stanno proseguendo anche nel pomeriggio. Sempre a Garlate nei giorni scorsi sono inoltre stati avviati una serie di interventi di sanificazione, in particolare in parchi cittadini, Lungoadda e fermate degli autobus.

