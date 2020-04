«Quarantena sul Lago», Yuri Palma mostra il terzo episodio

Un altro video, il terzo, per raccontare gli effetti delle normative anti-Coronavirus sulla vita intorno al Lago di Como e il relativo ramo del Lago di Lecco. Torna a pubblicare il giovane e talentuoso videomaker lecchese Yuri Palma, che già negli scorsi giorni aveva diffuso due clip prodotte con i filmati girati durante la quarantena.

"A metà tra la bellezza ed il surrealismo, una delle città più famose nella nostra zona durante il lockdown. Come sempre, ringrazio Marco Zanone per le riprese aeree. Sempre sperando che questi video siano presto un ricordo, ma da non dimenticare".