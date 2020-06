Lecco, s'insedia il nuovo Questore Alfredo D'Agostino: «Qui con grande orgoglio»

Come previsto, nella mattinata di lunedì 8 giugno s'è insediato il nuovo Questore di Lecco, Alfredo D'Agostino. Il nuovo incaricato della Polizia di Stato eredita il ruolo che è stato di Filippo Guglielmino, presentatosi a Piacenza, per tre anni: «Sono grato all’istituzione per l’incarico che mi è stato affidato - ha dichiarato D'Agostino nel primo incontro con la stampa -. Provo un forte senso di responsabilità verso la comunità che dirigo e quella lecchese. La cittadinanza è abituata a standard elevati nella qualità della vita, che dovremo essere in grado di garantire con uno standard lavoratorivo altrettanto alto. Mi sono già confrontato con il Prefetto, spero faremo un ottimo lavoro negli interessi della comunità, ma non ci sono formule magiche da proporre. Voglio rispondere alle aspettative con i fatti. Sono qui con estremo orgoglio».

Alfredo D'Agostino: la carriera

Alfredo D'Agostino è stato recente Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Verona. In precedenza aveva rivestito, per tre anni, l'incarico di vicario del Questore a Foggia, città lasciata nel 2019. Nato a Macerata il 23 luglio 1965, laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, D'Agostino è entrato nell’Amministrazione della Polizia di Stato il 19 gennaio 1989 nell’ambito della quale ha ricoperto prestigiosi incarichi presso diverse questure e commissariati, fra i quali la direzione del commissariato di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), del commissariato di Milazzo (Messina), del commissariato di Capo d’Orlando (Messina), del commissariato di Vigevano (Pavia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nominato Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2007, in tale ruolo ha diretto la Divisione della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione di Pavia e Teramo per essere successivamente nominato Vice Questore Vicario di Massa Carrara nel 2014. Dalla Toscana alla Puglia e al Veneto, con gli incarichi sopracitati.

Gallery