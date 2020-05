Questura, ecco un nuovo funzionario: nominato il Commissario Capo dott. Tommaso Perlini

Nella mattinata odierna, proveniente dalla Questura di Brescia, ha preso servizio presso la Questura di Lecco un nuovo Funzionario. Si tratta del Commissario Capo dott. Tommaso Perlini.

Nato a Frosinone, 36 anni, coniugato, padre di una bimba di 17 mesi, laureato in Giurisprudenza presso la “Libera Università Maria Santissima Assunta” di Roma con voti 110/110, abilitato alla professione di Avvocato. Vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato, nel dicembre 2014 ha iniziato il biennio di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, all’esito del quale ha conseguito il Master di II livello in Scienze della Sicurezza. Terminato il Corso di formazione, nel gennaio 2017 è stato assegnato alla Questura di Brescia, dove ha diretto, per più di due anni, l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale e, dall’aprile 2019, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il Questore di Lecco, dott. Filippo Guglielmino, lo ha ricevuto ufficialmente ed ha augurato al dott. Perlini buon lavoro, sottolineando l’importanza dell’incarico che andrà a ricoprire quale Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Il Funzionario va a sostituire il neo promosso Vice Questore Aggiunto dott. Enrico Burbi, che è stato assegnato ad altro incarico presso la Scuola della Polizia di Stato Pol.G.A.I. di Brescia.