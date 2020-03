Raccolta fondi per l'Asst Lecco: donazioni tramite Fondazione a quota 2,4 milioni, stilato il quarto ordine d'acquisti

La Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus. Oltre a questa iniziativa terza, l'Asst Lecco ha aperto il proprio canale diretto per raccogliere fondi: le somme incassate dall’ASST di Lecco a lunedì 23 ammontano a € 275.919,51 (+ € 33.329,33 rispetto a venerdì scorso 20 marzo 2020). Sono, inoltre, in corso donazioni in apparecchiature per un controvalore di € 1.172.769,68 (+ € 24.928,26 rispetto a venerdì scorso 20 marzo 2020).

Nel pomeriggio di oggi è iniziata la distribuzione di mascherine a favore delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del territorio. Il primo stock è costituito da 10.000 mascherine FFP2 che vengono consegnate alle oltre 50 RSA, Comunità Socio Sanitarie e Comunità per Minori del territorio.

L’ASST Lecco ha predisposto un quarto ordine di acquisti per la campagna “Aiutiamoci”, che è stato approvato dal “Comitato di indirizzo” e può, quindi, essere reso operativo dalla Fondazione comunitaria del Lecchese.

In questo caso si tratta di:

n. Tipologia 1 Lavapadelle 1 Videolaringoscopio 2 Ossido Nitrico 1 Monitor Defibrillatore 6 Stazione impilaggio pompe 1 Pannello di digitalizzazione 20 Letti elettrici 10 Materassi antidecubito 10 Monitor

Il costo complessivo di questo terzo gruppo di acquisti è pari a 393.000 euro.

Dati aggiornati al 24 marzo alle ore 16

Questi i dati aggiornati ad oggi:

- Somma raccolta: 2.404.525* euro da 6.249 donatori

*sono compresi 320.000 euro di donazioni destinate all’acquisto di dispositivi per le strutture socio sanitarie del territorio (RSA, centri disabili, comunità protette ecc.)

Come aderire alla campagna

Si invitano tutti i cittadini, le aziende e le istituzioni a continuare nel sostegno alla campagna "Aiutiamoci". Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità:

DONAZIONI DI IMPORTI SUPERIORI A 50 EURO

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

- presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

- presso Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org - alle voci "come donare" e "modulistica/consenso dati donatore".

DONAZIONI DI IMPORTI INFERIORI A 50 EURO

Questa raccolta è stata lanciata dal blog "La tenda in salotto" e il ricavato confluirà interamente nella campagna "Aiutiamoci". Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa.

Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123