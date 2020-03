Valmadrera, aperta una raccolta fondi in favore dei pompieri: «Soldi anche per la nuova caserma»

Una raccolta fondi per finanziare la ristrutturazione della caserma e per acquistare «materiale ed attrezzature che i nostri Vigili impiegheranno nei loro quotidiani interventi di soccorso alla popolazione, ma anche per ristrutturare la caserma e comprare beni di uso comune sempre destinati alla vivibilità dell'ambiente condiviso». E' l'obiettivo che si è prefissata l'associazione "Amici dei pompieri di Valmadrera Onlus", prima sostenitrice dell'operato dei Vigili del Fuoco Volontari di Valmadrera che ha aperto la sottoscrizione in favore della squadra con sede in via Sabatelli:

Tutte le donazioni ricevute fino alla fine dell’emergenza Coronavirus saranno destinate alla struttura ospedaliera di Lecco. Ciao a tutti, questa raccolta fondi nasce dal quotidiano impegno che la nostra associazione "Amici dei pompieri di Valmadrera Onlus" mette ogni giorno per sostenere la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Valmadrera in provincia di Lecco. I fondi saranno destinati all'acquisto di materiale ed attrezzature che i nostri Vigili impiegheranno nei loro quotidiani interventi di soccorso alla popolazione, ma anche per ristrutturare la caserma e comprare beni di uso comune sempre destinati alla vivibilità dell'ambiente condiviso. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro sostegno.