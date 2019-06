Raccolta rifiuti in centro Lecco: prosegue la sperimentazione

Prosegue fino alla fine dell'estate la sperimentazione relativa alla raccolta dei rifiuti nella zona 1 (centro e lungolago) partita lo scorso marzo.

La sperimentazione continuerà a riguardare sia le utenze domestiche, sia le non domestiche e a coinvolgere tutte le frazioni di raccolta. I cittadini continueranno a dover esporre i rifiuti il giorno stesso della raccolta entro le 9, mentre i pubblici esercizi e i negozi continuano a doverli esporre alla chiusura notturna, ma non prima della mezzanotte, o immediatamente alla propria apertura mattutina fino alle 10.30.

Il commento di Comune e Confcommercio

«Le modalità di raccolta in centro e sul lungolago introdotte con la sperimentazione di marzo, hanno dato buoni frutti - sottolinea l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi. Abbiamo registrato soddisfazione da chi vive il centro città, cittadini ed esercenti, pertanto riteniamo che questa sia un'occasione per valorizzarne ulteriormente la bellezza, soprattutto la sera, anche in vista della stagione turistica che è alle porte .Da questo punto di vista sono certo della collaborazione di tutti i commercianti, per i quali è fondamentale cercare di esporre i rifiuti subito all'apertura, per agevolare il lavoro di raccolta e garantire il massimo decoro in città».

«La sperimentazione - commenta il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva - ha riscontrato il favore dei commercianti, che hanno accettato le novità relative all'esposizione dei sacchi e dei bidoni e hanno adempiuto di buon grado alle nuove incombenze. Siamo contenti che questa modalità di raccolta rifiuti nella zona 1 della città venga estesa fino al termine dell'estate. Come avevamo auspicato già in occasione del lancio della sperimentazione, siamo convinti che questa operazione vada a migliorare il decoro del centro e del lungolago che ci aspettiamo pieni di turisti e clienti nelle sere estive».

Le domande più frequenti