In 24 ore raccolte 500 tute di protezione per l'ospedale Manzoni

Circa 500 tute in tyvek raccolte per l'ospedale Manzoni di Lecco. All'appello lanciato nella giornata di domenica attraverso i canali social, i lecchesi hanno risposto come sempre presente, nell'intento di reperire tute protettive in materiale speciale "tyvek" da destinare alla Rianimazione dell'Ospedale Manzoni di Lecco.

In 24 ore ne sono state raccolte 500 grazie all'aiuto e alla collaborazione di tutti. L'iniziativa, naturalmente, non si esaurisce qui: la raccolta continua. Chi volesse donare tute in tyvek o altro materiale per la protezione del personale sanitario dell'Ospedale Manzoni, può infatti farlo consegnando la merce al magazzino della Farmacia (sulla destra dopo il parcheggio dipendenti), Corpo C, in via Filanda 11, citofono D, Lecco.

Questi i principali donatori che hanno partecipato finora: Ditta Fratelli Ramaj di Lecco, Ditta Mako Shark di Dolzago, Ditta ABF macchine agricole di Valmadrera, Ditta Orio garden di Lecco, Ditta Colombo Pavimenti di Sirtori, Ditta Essemme Ferramenta di Missaglia (www.essemmeferramenta.it).