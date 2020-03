Anche la web radio Lecco Channel partecipa a "Radio per l'Italia", l'iniziativa che alle ore 11 di oggi, venerdì 20 marzo 2020, coinvolgerà tutte le emittenti radiofoniche italiane come risposta simbolica all'emergenza Coronavirus: per la prima volta nel nostro Paese, infatti, il palinsesto sarà lo stesso per tutti i canali.

La trasmissione straordinaria si aprirà con l'Inno di Mameli, quindi la scaletta che anche gli ascoltatori di Lecco Channel potranno apprezzare prevede la riproduzione di, nell'ordine, Azzurro, La Canzone del sole, Nel blu dipinto di blu.

L'iniziativa vuole essere un messaggio di speranza e di unione sociale per tutti gli italiani, nel momento più difficile degli ultimi decenni: uniti si può uscire dall'emergenza, comportandoci tutti in maniera responsabile. E soprattutto restando a casa.