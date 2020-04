Nuovo appuntamento con "Ragni Around the world": spazio all'arrampicata, eccellenza lecchese

Versione pasquale per il progetto video dei Ragni di Lecco "Around the world". Questa volta però i Maglioni rossi non portano lo spettatore molto lontano, geograficamente parlando, ma fanno conoscere un mondo tutto nuovo e in evoluzione costante, quello delle gare di arrampicata, nel quale la squadra giovanile dei Ragni che si allena alla palestra di Via Carlo Mauri rappresenta un'eccellenza a livello italiano e anche europeo, come testimoniano i risultati degli ultimi anni.

Il filmato, dal titolo "Dream Mirrors", è disponibile sul canale You Tube dei Ragni di Lecco dalla mattina di Pasqua. Si tratta dell'ottavo appuntamento con la rassegna "Ragni Around the world" che da mensile, in questo periodo di quarantena forzata per l'epidemia da Covid-19, è diventata a cadenza settimanale.