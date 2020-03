"Ragni around the World" al tempo del Coronavirus: l'appuntamento diventa settimanale

Dai Ragni di Lecco un sorriso agli appassionati di alpinismo e montagna nel momento di maggiore apprensione per la pandemia da Coronavirus, attraverso i video della rassegna "Around the world" che da oggi, domenica 15 marzo, diventano settimanali anziché mensili.

Oggi viene proposto infatti "King of the Bongo" dedicato alla bella prima salita realizzata nel 2014 da Paolo Marazzi, Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo sulla grande parete del Qualido, in Val Masino.

La scheda del film

Qualido - King of the bongo

Regia: Richard Felderer

Nelle battute conclusive di una calda estate i giovani Matteo De Zaiacomo, Paolo Marazzi e Luca Schiera, risalgono la ripida val Qualido con un idea chiara nata dall'intuizione di Luca, ma con tantissimi dubbi. Aprire una nuova via sulla parete Est del Qualido senza usare spit era la sfida che i tre si erano posti.

È il 2014 quando iniziano a salire un metro alla volta l'impressionante parete del Qualido e a ogni successo si faceva largo la grande speranza di poterla salire anche in libera. Paolo cantava allegramente "King of the bongo" di Manu Chao a ogni sosta tanta era la soddisfazione di veder prender forma un sogno. Si dovette però aspettare la stagione successiva, ovvero l'estate 2015 per concretizzare la salita in libera di tutta la via.

Il ragno Riky Felderer, nelle vesti professionali di fotografo e cameraman, ha impavidamente seguito il trio sulla via, e racconta in questo filmato di questa bella avventura di amicizia e grande scalata.