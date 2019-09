Veicoli "imbottigliati" in Via Quarto, il Codacons scrive a Brivio

La viabilità nel rione di Rancio si fa insostenibile: i cittadini lamentano una situazione critica a causa del capolinea del bus della linea 1 e delle tante auto posteggiate dai non residenti. A segnalarlo è il Codacons, che rimarca episodi di veicoli letteralmente intrappolati in fondo a Via Quarto, tra cui lo stesso bus di linea per il rione alto di Lecco spesso impossibilitato a compiere qualsiasi manovra una volta giunto al capolinea.

«Un giorno i residenti hanno provato anche a chiamare la Polizia locale - ricostruisce il Codacons in un comunicato ufficiale - ma la risposta data è stata quella che non potevano intervenire perché già impegnati altrove; quindi, avrebbero dovuto aspettare. Altra assurdità di una situazione che rasenta il ridicolo, denunciano i residenti. Sono arrabbiati e stanchi a fronte di una situazione che già da tempo è stata presentata e segnalata all'Amministrazione comunale».

Il Codacons, «al fine di vincere la passività delle istituzioni, che va sempre a danno del cittadino - si legge nella nota diffusa - invierà una diffida al sindaco di Lecco perchè sblocchi al più presto la viabilità in Via Quarto».