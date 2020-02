Verso il referendum: Progetto Valmadrera vuole modificare le procedure di nomina degli scrutatori

Nella giornata di martedì il gruppo Progetto Valmadrera ha avanzato al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Anagrafe e soprattutto ai capigruppo della minoranza, una proposta per modificare le procedure di nomina degli scrutatori, attività che dovrà essere presa in carico nel prossimo periodo dalla Commissione Elettorale, in vista del referendum del 29 marzo 2020.

Nel Comune di Valmadrera negli ultimi anni si è sempre proceduto con un criterio di nomina di scelta dall’Albo degli scrutatori, che ha previsto 2/3 delle scelte da parte della maggioranza e 1/3 da parte della minoranza.

«Per un dato di maggiore apertura a tutti i giovani, che ne favorisca il coinvolgimento e l’avvicinamento alla politica, e di maggiore trasparenza, Progetto Valmadrera propone che, dalla prossima tornata elettorale, almeno la metà degli scrutatori sia a sorteggio fra gli iscritti all’Albo sotto i 28 anni, sia per la nomina degli scrutatori effettivi, che dei supplenti. Progetto Valmadrera sulla metà dei restanti, come fatto negli ultimi anni, nominerà prioritariamente giovani al di sotto dei 28 anni. Il capogruppo Cesare Colombo - spiega il gruppo - confida che la proposta venga accolta e si dichiara disponibile a discuterla e ad approfondirla con gli altri capigruppo».

Referendum: Valmadrera cambia la scelta degli scrutatori?

Questo il testo della proposta di Progetto Valmadrera: