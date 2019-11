Dalla Regione 105.350 euro per la Protezione civile lecchese

Via libera al Piano all'assegnazione di contributi regionali su base triennale per l'acquisizione di attrezzature e mezzi per potenziare l'operatività della Protezione civile a livello provinciale. Il piano è rivolto alle organizzazioni di volontariato, attive ed iscritte nelle rispettive sezioni provinciali dell'albo regionale del volontariato di protezione civile. Gli aiuti andranno a 86 interventi per un totale di 1,5 milioni di euro. Al territorio lecchese sono destinati oltre 105.000 euro distribuiti su sette progetti. Nella nostra provincia il finanziamento arriverà nel 2021.

«Ammonta a 1.542.283 euro il contributo concesso sui tre anni 2019, 2020 e 2021 - fanno sapere gli uffici di Regione Lombardia - Il Sistema regionale di Protezione civile, come previsto dalla legge che fissa i criteri di ripartizione dei contributi, prevede infatti lo stanziamento di 250.000 euro l'anno nel triennio 2019-2021 per i gruppi comunali e i gruppi intercomunali di Protezione civile, e di 250.000 euro l'anno sempre nel triennio 2019-2021, per le associazioni di volontariato di protezione civile».

L'assessore Fornoni: «Fondi potenziati per dare la possibilità di acquistare mezzi e attrezzature di valore superiore»

«Abbiamo deciso quest'anno di trovare una formula innovativa di sostegno su base triennale - ha spiegato l'assessore al Territorio e protezione civile Pietro Foroni - cercando di aumentare la percentuale di finanziamento con un massimo del 90% per dare la possibilità di acquistare mezzi e attrezzature di valore superiore rispetto agli anni precedenti, perche' crediamo che il volontariato di protezione civile sia la spina dorsale nei momenti di soccorso per tutta la regione Lombardia. I cittadini lombardi devono essere grati tutti i giorni ai nostri volontari che dedicano il loro tempo libero nel soccorso durante le emergenze».



Queste, nel dettaglio, le province in cui è stato assegnato il contributo, l'entità e le domande finanziate, anno per anno:

2019: Bergamo, 196.303 euro, 9; Brescia, 207.281 euro, 8; Lodi, 94.360 euro, 7; Varese, 166.779 euro, 8.

2020: Como, 102.000 euro, 8; Cremona, 89.900, 4; Mantova, 83.000, 6; Sondrio, 102.900, 5

2021: Lecco, 105.350 euro, 7; Milano, 161.100, 7; Monza Brianza, 99.107 euro, 5; Pavia, 134.200 euro, 12;

Questi, invece i gruppi del territorio lecchese a cui saranno destinati i fondi regionali