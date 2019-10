5G, accordo Regione-Technoprobe: si sviluppa un progetto da dodici milioni e mezzo di euro

Prosegue da parte dalla Giunta di Regione Lombardia l'approvazione degli schemi di accordo per l'innovazione con il Ministero dello Sviluppo Econonmico (MiSE). Su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli p stato infatti approvato un accordo con la società Technoprobe Spa di Cernusco Lombardone.

Applicazioni di 5G e IOT

L'azienda lecchese ha presentato al Mise una proposta progettuale denominata "Terabit Era: studio e sviluppo di nuove interfacce di test per microchip dedicati al mercato 5G, AI e IOT", da realizzare nel sito di Cernusco, in provincia di Lecco. Il progetto d'innovazione ha come obiettivo la realizzazione di una nuova famiglia di interfacce per sistemi di test, per microchip di nuova generazione, ovvero microchip per il settore del 5G, per applicazioni relative a sistemi di intelligenza artificiale e per il settore IOT.

Contributo regionale superiore ai tre milioni

Il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta a 12.583.750 euro con un contributo complessivo, a carico del Ministero e di Regione Lombardia, pari a 3.271.775 euro. «Questi accordi - ha spiegato l'assessore Alessandro Mattinzoli - sono importanti, perchè sostenere le imprese nella ricerca significa promuovere l'innovazione, quindi il futuro. In questo modo favoriamo la crescita economica e occupazionale delle nostre province, rendendoli attrattivi e competitivi».

Rossi: «Volano per l'economia lecchese»

«Questo finanziamento - ha ricordato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, il lecchese Antonio Rossi - permetterà di valorizzare ulteriormente le competenze locali nel settore dell'alta tecnologica, dalle comunicazioni 5G all'intelligenza artificiale, trasformandosi in un vero e proprio volano per l'economia e l'occupazione dell'area».