Dalla Regione un milione di mascherine per le diocesi lombarde

Un milione di mascherine chirurgiche ad uso civile è stato consegnato da Regione Lombardia alle 10 diocesi lombarde. La fornitura è stata effettuata a seguito di richieste motivate ed è finalizzata a facilitare il rispetto dell'accordo firmato nei giorni scorsi dal Presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, e il Governo centrale, accordo che permetterà la ripresa delle Messe in presenza dei fedeli in chiesa in tutto il territorio nazionale.

«L'ennesima risposta concreta - commenta il presidente Attilio Fontana - verso chi ci chiede sostegno per garantire sicurezza e tutela della salute. In vista della riapertura alle celebrazioni delle Messe rinnovo l'appello a tutti i fedeli ad attenersi alle regole vigenti».

La scelta della Regione in linea con il Protocollo nazionale di Governo e Cei: mascherine obbligatorie per i fedeli a messa

«Con questo gesto abbiamo voluto fornire un contributo per il rispetto a livello regionale del protocollo nazionale sottoscritto e che riguarderà centinaia di migliaia di fedeli lombardi che vorranno partecipare alla Santa Messa e alle altre funzioni religiose a partire da lunedì 18 maggio, data in cui andrà in vigore il Protocollo tra Governo e la Cei - spiega l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - Secondo l'accordo, infatti, tra i tanti obblighi previsti per lo svolgimento della Messa, vi è anche l'uso della mascherina per i partecipanti. Anche in questa occasione Regione Lombardia è intervenuta per dare un aiuto in più ai suoi concittadini per il rispetto di un protocollo sottoscritto a livello nazionale che si pone quale presupposto per questa intesa regionale».

Ecco la suddivisione delle mascherine per ogni diocesi. Tra queste ci sono l'Arcidiocesi di Milano della quale fanno parte anche le parrocchie del decanato di Lecco, la diocesi di Bergamo che comprende la valle San Martino e la diocesi di Como con Mandello e Lago.