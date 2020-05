Valmadrera: approvato lo schema rendiconto della gestione 2019, ora palla ai revisori

Nella seduta di mercoledì 27 maggio la Giunta comunale di Valmadrera ha approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019 che ora verrà trasmesso, per l'acquisizione del parere, al Revisore dei conti, necessaria per l'approvazione del rendiconto stesso da parte del Consiglio comunale, che si riunirà verso la fine del mese di giugno.

Solo dopo l'approvazione del rendiconto e dopo un'attenta analisi sia delle minori entrate derivanti dalla attuale situazione di emergenza (conseguenti, ad esempio, al mancato utilizzo degli impianti del Centro Sportivo, ai mancati ingressi in Casa di Riposo, alla riduzione di Tari e Tosap) sia delle necessità e delle situazioni che richiedono interventi di sostegno per fronteggiare le conseguenze della pandemia da nuovo Coronavirus, sarà possibile intervenire con apposite variazioni di bilancio per decidere la destinazione dell'avanzo di amministrazione che ammonta a circa 7 milioni.