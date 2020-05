Lecco, buone notizie dal "Manzoni": chiuso il reparto Covid 3

Un semplice selfie e poche parole, ma un grande annuncio.

«Oggi 1 MAGGIO 2020 ... all’ospedale Manzoni di Lecco ha chiuso il reparto COVID 3... un passo avanti verso la normalità ... #restateacasa #celafaremo»

Così Cristina Riva ha scritto sul suo profilo Facebook, allegando anche la foto in cui sono ritratte due college del nosocomio attivo in via dell'Eremo, subissato in questi mesi, al pari di altri ospedali lombardi, da persone risultate positive al Covid-19. Oggi, ben più che i freddi dati, è questo messaggio a strapparci un sorriso.