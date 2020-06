"Al Bione", è ufficiale: il centro sportivo riapre lunedì 29 giugno. Ad agosto niente chiusura

«Il Comune di Lecco e la Società In Sport S.R.L. S.S.D. informano la Città che il Centro Sportivo Comunale "Al Bione" riaprirà dopo l’emergenza Covid-19». Esordiscono così Paolo Mele, amministratore delegato In Sport, e Roberto Nigriello, assessore allo Sport del Comune, nella nota che annuncia la riapertura delle porte del centro sportivo di via Bruno Buozzi.

Dal 29 giugno, «in totale sicurezza per il personale e per gli utenti», saranno messi a disposizione degli sportivi e degli i cittadini gli impianti esterni, mentre nel mese di luglio (al termine dei più complessi interventi di adeguamento sempre legati all’emergenza Covid-19) saranno riaperti la piscina, la palestra fitness e il palazzetto.

Vista la particolare situazione, per quest’anno il Centro Sportivo rimarrà aperto integralmente anche per tutto il mese di agosto. Sul sito internet www.insportsrl.it/lecco e sulla pagina Facebook “In Sport Lecco” verranno pubblicati puntualmente e progressivamente tutti gli aggiornamenti.