Dieci anni fa scompariva Riccardo Cassin: «Sentiamo ancora il vuoto che ci ha lasciato»

Il 6 agosto 2009, all'età di cento anni, scompariva Riccardo Cassin. Il leggendario alpinista nativo di San Vito al Tagliamento, membro dei Ragni di Lecco, si spense nella sua casa ai Piani dei Resinelli, dove si era ritirato dopo una carriera lunghissima e costellata d'imprese. A Lecco ci era arrivato nel 1926, trasferitosi, dopo aver affrontato la Grande Guerra, per motivi di lavoro; qui ha iniziato ad apprezzare lo sport: le Grigne in estate e gli sci d'inverno, oltre, inizialmente, anche al pugilato sono le discipline in cui si cimenta. La prima ascensione sulla Grigna Meridionale, dalla parete est della Guglia Angelina, avviene il 2 luglio 1931, come riportato da angeloelli.it: «Nella sua carriera ha compiuto - si legge, senza calcolare gli allenamenti, circa 2500 ascensioni di cui cento prime assolute. Ha scalato in Italia, Svizzera, Francia, Austria, Spagna, Jugoslavia, Scozia, Caucaso, Alaska, Perù, Pakistan, Nepal e Giappone».

Nel 1940 ha sposato la sua Irma, con cui ha dato vita a Valentino, Pierantonio e Guido. A Roma, il 5 gennaio 1980, ha ricevuto la nomina a Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana per volontà del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, mentre, il 9 febbraio 1999, è stato insignito della carica di Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Riportate da Wikipedia, queste le salite che hanno segnato la leggenda di Riccardo Cassin:

Il Cai Lecco, intitolato proprio alla memoria di Riccardo Cassin, l'ha così ricordato:

Virginio Brivio, sindaco di Lecco, ha dedicato un lungo pensiero al celebre alpinista:

E' talmente impressa la sua figura nella vita della città e di moltissimi luoghi del mondo che non si fatica certo a ricordare che il 6 agosto 2019 cadono 10 anni dalla scomparsa di Riccardo Cassin, avvenuta ai suoi amati Piani Resinelli.

Pochi mesi prima, il 2 gennaio, celebrammo i suo cent'anni con la posa davanti al Municipio dell’opera “Cento Fili” dell’arch. Massimo Brambilla, per ricordare il suo connubio vitale (e quello di tanti alpinisti lecchesi) tra lavoro e montagne (oggi l’opera è posizionata a Maggianico in uno spazio verde di Via Paisiello, vicino alla sua residenza); ma anche con famigliari ed associazioni, con una via Cavour tappezzata di date ed immagini che scandivano la sua inimitabile avventura. E oggi, sebbene la memoria è intatta, ci piace nutrirla per chi voglia conoscerne imprese e testimonianze, tramite l’attività della Fondazione omonima promossa dai famigliari o visitando al Palazzo delle Paure l'Osservatorio Alpinistico Lecchese che permette di scandagliare il mondo di Cassin e di riviverne ascese ed imprese.

Ma conoscendo la tempra e la concretezza dell'uomo, siamo certi che a lui non interessava un continuo inno alla sua riconosciuta unicità di imperatore delle Dolomiti e di ogni parete che si inerpica ma, piuttosto, garantire che il piccolo universo delle sue montagne lecchesi sia rinverdito non solo nelle manifestazioni ma anche nella pratica: che significa aver cura di ogni sentiero che porta in Grigna, al Resegone, al Magnodeno e che Lecco ed il suo territorio torni ad essere, nel segno della sicurezza, una meta sicura ed il suo paesaggio attraente. Questo è l'impegno che stiamo portando avanti per la riqualificazione delle rete escursionistica in tutte le sue varianti, secondo le indicazioni della recente legge regionale, in collaborazione con comunità montane, comuni e le numerose associazioni del nostro territorio che ringraziamo per il quotidiano impegno per custodire e far crescere la cultura della montagna.