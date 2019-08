Richard Gere con il calolziese Riccardo Gatti a Lampedusa per fare attraccare la nave di Open Arms

«Una buona notizia, arrivano i viveri sul nostro rimorchiatore. Abbiamo un compagno speciale, un amico e soprattutto un attivista per i diritti umani, Richard Gere».

Così su Twitter, nella giornata di venerdì, Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi soccorsi l'1 agosto, ha annunciato la visita dell'attore americano a bordo della nave. «Ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo», si legge poi in una nota della Ong.

L'attore e attivista per i diritti umani parteciperà ogggi, sabato - insieme a Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola, al calolziese Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia, e Chef Rubio - alla conferenza stampa indetta per le 11 all'aeroporto di Lampedusa, nella quale si chiederà di fare attraccare la nave in porto sicuro.