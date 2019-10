Valmadrera ricorda il sindaco Mauro Panzeri: a novembre una serata in suo onore

Venerdì 15 novembre alle ore 21.00 è in programma a Valmadrera, presso l’Auditorium del Centro Fatebenefratelli una serata che avrà per titolo “Mauro Panzeri: un uomo e un cristiano impegnato”.

Promosso dalla Fondazione “Città sul Monte” e patrocinato dal Comune di Valmadrera, l’incontro vuole ricordare Panzeri a un anno dalla morte avvenuta il 31 ottobre 2018. Dirigente d’azienda e imprenditore, Panzeri è stato Assessore dal 1970 e quindi Sindaco di Valmadrera per tre mandati dal 1975 al 1990. Molto impegnato in politica nella Democrazia Cristiana e in campo sociale e parrocchiale, ha ricoperto vari incarichi di responsabilità tra i quali presso la scuola materna “Gavazzi”, il Centro per handicappati di Paré e altri organismi.

Ha fatto parte del Piccolo Gruppo di Cristo, una comunità di vita evangelica con sede a Desio, di cui è stato anche responsabile generale.

Alla serata interverranno Andrea Di Maio, docente dell’ Università Gregoriana di Roma e attuale responsabile del Piccolo Gruppo di Cristo; Giancarlo Bassanini, imprenditore e presidente Fondazione Città sul Monte; Giulio Boscagli, già Sindaco di Lecco e Consigliere regionale; Antonio Rusconi, Sindaco di Valmadrera; Alberto Cattaneo, promotore finanziario; il Vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano S. E. Mons. Luigi Stucchi.

Moderatore sarà il giornalista Luigi Crimella.

Gallery