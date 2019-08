Le spiagge lecchesi ripulite dai giovani volontari green

Sono arrivati anche dal Trentino Alto Adige per ripulire le spiagge lecchesi insieme ai volontari del posto. Nei giorni scorsi - in particolare martedì 13 agosto (vedi foto) - molti giovani si sono impegnati nella pulizia dai rifiuti di diversi tratti di spiaggia e prato a Pescarenico, da piazza Era fino al monumento Avis.

L’azione ha visto la partecipazione del gruppo scout Cngei di Bolzano che, grazie all’organizzazione dell’attività di clean up attivata dai volontari di Legambiente Lecco, e alla partecipazione di "Fridays for Future" Lecco, hanno pensato al Lecchese per un intervento di tutela ambientale in un territorio lontano dal proprio.

«Obiettivo di questa azione e dell’intero campo scout è quello di rafforzare il senso di responsabilità verso la conservazione dell’ecosistema - spiegano i portavoce di Legambiente Lecco - Un ecosistema che viene così ad essere percepito come condiviso da tutti, senza confini politici, al giorno d’oggi spesso protagonisti. I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, hanno riempito una decina di sacchi di rifiuti sparsi per terra, per lo più bottigliette di plastica e vetro, il cui monouso si conferma un grande problema e di rifiuti derivati da un errato e irrispettoso uso dell’area verde come, ad esempio, zona da grigliate estive». Ancora preoccupante l’altissimo numero di bastoncini di cotton-fioc ritrovati, particolarmente dannosi e insidiosi per gli ecosistemi acquatici.

