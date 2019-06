Antonio Rossi: «Lecco crocevia dei Giochi: dovremo catturare i turisti»

«Saranno i Giochi di tutta la Lombardia, quindi anche di Lecco». Così Antonio Rossi, sottosegretario regionale ai Grandi eventi e agli eventi sportivi, commenta la nomina di Milano-Cortina a sede delle Olimpiadi invernali 2026.

«Quando siamo arrivati a Losanna non eravamo i favoriti, Stoccolma aveva lavorato molto bene, facendo partecipare anche la principessa Vittoria - commenta il tre volte oro olimpico della canoa - Gli ultimi voti li abbiamo spostati con la presentazione tecnica, e al pomeriggio con quella emozionale: sono state bravissime le atlete, Goggia, Moioli, Fontana, Confortola. La presentazione ha avuto i complimenti dei membri del Cio».

Le cose da fare sono tante, il lavoro non mancherà nemmeno per il nostro territorio. «Certo, ci sono le Olimpiadi - prosegue, entusiasta, Rossi - Ed è incrdibile pensare che in Valtellina, a Milano, ci saranno i Giochi. Lecco sta nel mezzo e dovremo attrezzarci per catturare il turismo di passaggio e mettere a posto le infrastrutture di collegamento, la SS36, la SS38, la ferrovia. È già partito un tavolo territoriale per definire le priorità, aspettiamo la nomina del commissario. Con l'assessore Sertori stiamo seguendo queste cose: lo svincolo di Piona, di Dervio, potrebbe esserci un'emergenza Monte Piazzo. Vogliamo essere preparati, così come sulla Lecco-Bergamo perché gli aeroporti principali sono Linate, Malpensa e Orio».

«Bisogna fare capire agli spettatori che verranno che il posto più vicino per sciare a Milano sarà Lecco. Non saranno soltanto le Olimpiadi di Milano e Valtellina ma di tutta la Lombardia. Tutti i territori saranno luoghi di allenamento. Abbiamo ospitato una delegazione cinese, Paese che ospiterà i Giochi del 2022, con loro stiamo creando accordi per portare le loro squadre e i loro turisti a sciare in Lombardia».