Cortenova, inaugurato il ponte che passa sopra il Rossiga: «Lavoro di squadra»

È stato inaugurato oggi il nuovo ponte di Cortenova in Valsassina, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, il sottosegretario regionale Antonio Rossi, il consigliere regionale Mauro Piazza, il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il sindaco di Cortenova Sergio Galperti.

Opera importante per l'economia del territorio

«Regione Lombardia - ha detto l'assessore Terzi - ha messo in campo un impegno importante finanziando con quasi 1,8 milioni di euro la realizzazione del nuovo Ponte di Cortenova e delle opere di regimazione del torrente Rossiga. Un lavoro di squadra, portato avanti con la Provincia di Lecco e il Comune, fondamentale per la messa in sicurezza del territorio e il ripristino di un asse viabilistico rilevante come la Strada Provinciale 62. L'intervento agevola da un lato il tessuto industriale della zona e dall'altro il turismo di prossimità in Valsassina, una terra splendida che invito tutti a scoprire o riscoprire».