La solidarietà fa centro: consegnati vitamine C e integratori alle Rsa del Lecchese

Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituito su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini, prosegue con successo l'operazione in atto per venire in aiuto ai centri lombardi per anziani e disabili.

Diverse confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1.000 milligrammi, e pilloliere di vitamina D3 contenenti 60 capsule da 1.000 UI per ognuna, sono state consegnate alla Cooperativa Casa Amica e alla Rsa Frisia di Merate.

Nelle scorse settimane ha avuto luogo una "corsa agli integratori" nella quale le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità, motivo per cui il Distretto 2042 del Rotary Club ha deciso di donare 2.500 confezioni di integratori a Rsa e centri per disabili della Regione Lombardia. Le strutture sociosanitarie, come tristemente noto, rappresentano a oggi uno dei settori più colpiti a causa della sindrome Covid-19.

«Speriamo che anziani, disabili e operatori sanitari possano trarre beneficio da tale operazione. Noi continuiamo ad ascoltare le richieste di aiuto che ci arrivano dal territorio e ci prodighiamo ogni giorno per trovare le giuste soluzioni», commenta Giuseppe Navarini, Governatore del Distretto 2042.