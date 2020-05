Il Rotary Club Merate Brianza sostiene le famiglie brianzole in difficoltà

Il Rotary Club Merate Brianza collabora attivamente al Progetto "Emergenza Covid-19" del distretto Rotary 2042 di cui fa parte. L'iniziativa, tra le altre cose, sta offrendo il Call center Rotary Assistenza Covid-19, costituito da 100 linee telefoniche attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a disposizione di tutti i cittadini, e 11 robot in grado di processare quasi 4mila tamponi al giorno, attivato per tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali, ma che presentano sintomi "lievi e moderati" e necessitano di approfondimenti riguardo al proprio stato di salute.

Ora il Rotary Club Merate Brianza sposta la sua azione sull'emergenza socioeconomica che purtroppo colpisce anche il Meratese.

Tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio alcuni soci hanno effettuato a nome del Rotary Club Merate Brianza bonifici o invio di buoni spesa alle Caritas o alle associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà di Merate, Cernusco Lombardone, Osnago, Robbiate, Paderno d'Adda, Verderio, Brivio e Calco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti e solidali - ricorda il direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu - Sta emergendo il volto bello dell'Italia che non si arrende. Ringraziamo per la collaborazione i responsabili Caritas, associazioni e parroci che ci hanno guidato nella organizzazione di questa azione a favore dei soggetti più fragili».