Domenica a Lecco la festa del "Señor de los milagros": le modifiche alla viabilità

Domenica 27 ottobre, in occasione della festa devozionale peruviana del "Señor de los milagros", si terrà a Lecco una processione organizzata in collaborazione con la Diocesi di Milano, che si snoderà per le vie cittadine con partenza dall'oratorio di Pescarenico alle 11 e arrivo alla Basilica di San Nicolò attorno alle 14, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Per consentire lo svolgimento della celebrazione che richiamerà a Lecco circa 3000 fedeli, dalle 11 alle 14 sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare, a fasi progressive e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, in entrambi i sensi di marcia lungo il percorso della processione.

Il corteo partirà dall'oratorio di Pescarenico alle 11 e percorrerà via Guado, corso Carlo Alberto, corso Martiri della Liberazione, via Amendola, via Ghislanzoni, via Cairoli, via Cavour, via Roma, piazza XX Settembre, piazza Cermenati e via Nava, che resterà chiusa nel tratto antistante l'ingresso alla Basilica di San Nicolò.

Inoltre dalle 9 alle 14 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Guado, nel tratto compreso tra via Dei Pescatori a corso Carlo Alberto, via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra viale Dante e via Appiani, e via Fratelli Cairoli.