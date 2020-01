Scattano i Saldi 2020 anche nel Lecchese: la guida all'acquisto sicuro

Sono scattati oggi, sabato 4 gennaio, i Saldi invernali 2020 nel Lecchese. Esercizi commerciali già presi d'assalto di prima mattina per sconti e ribassi sulla merce e i prodotti in vendita.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, i saldi muovono in totale oltre 5 miliardi di euro in tutto il Paese, con una spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 pro capite. Come fare per acquistare in sicurezza senza incappare in brutte sorprese o equivoci? A venire incontro ai consumatori è Confcommercio, che ha stilato una sorta di vademecum per affrontare i saldi con cognizione di causa.

Saldi: i consigli di Confcommercio