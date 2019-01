Touring Club, Mauro Lanfranchi ci riprova: il fotografo lecchese in gara con "Pietre di Fede nell'ora blu"

Mauro Lanfranchi ci riprova. Poco meno di un anno dopo l'ottenimento del precedente riconoscimento, il noto fotografo residente a Laorca, quartiere "alto" di Lecco, è di nuovo tra i concorrenti del concorso organizzato dal Touring Club Italiano. Questa volta è la Basilica di San Pietro al Monte, Civate, a essere entrata nel suo mirino.

Il concorso

Le ombre della sera sulla facciata di una chiesetta sperduta nella campagna. Le affascinanti forme di un sito di archeologia industriale. Il riflesso di un ponte medievale o di una avveniristica costruzione di vetro e acciaio. Se vi è capitato di soffermarvi ad ammirare la bellezza di un monumento – o se pensate di farlo nei prossimi mesi – questo è il concorso che fa per voi: il Touring Club Italiano presenta “Monumenti d'Italia”, un concorso gratuito, aperto a tutti fino al 31 marzo 2019, con ricchi premi in palio.

Incastonati nelle città o isolati in ambienti naturali, i monumenti d'Italia sono decine di migliaia. Il Touring da tempo li censisce e li valorizza attraverso le sue pubblicazioni e le sue iniziative: dalle Guide Verdi ad Aperti per Voi, il progetto attraverso cui i Volontari Touring per il patrimonio culturale tengono aperti luoghi altrimenti chiusi o poco accessibili (oggi sono 77 in tutta Italia). Monumenti spesso poco conosciuti sono presenti anche nei borghi eccellenti dell'entroterra, che il Touring Club Italiano dal 1998 seleziona e certifica con la Bandiera arancione (riconoscimento che viene assegnato alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma che sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità; a oggi sono 230 in tutte le regioni italiane).

Il tema

Le fotografie dovranno ritrarre un monumento italiano, inteso come ogni opera architettonica presente sul territorio italiano e riconosciuta di valore storico, artistico o culturale: palazzi, chiese, musei, castelli, ponti, aree archeologiche, edifici di archeologia industriale, ecc.